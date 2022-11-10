Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da silahlı saldırgan 5 ay sonra yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, 5 ay sonra gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 7 Haziran'da O.B'nin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheli S.Ç'nin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Şüpheli, Unkapanı Mahallesi'ndeki saklandığı ikamette yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen S.Ç, emniyete götürüldü.
Etiketler: Samsun
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da nakliye aracında 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz