Samsun'da sağanak sonrası taşkın oluştu

Havza ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin su seviyesi yükseldi.

Havza Belediyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi mevkisinde iş makineleriyle sudaki dal ve benzeri malzemelerin köprüyü tıkamaması için çalışma yürüttü.

[Fotoğraf: AA]

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de çalışmaları inceledi.

Olası sele karşın polis, jandarma, zabıta ekiplerince vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu, dere kenarındakiler bölgeden uzaklaştırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Taşkın nedeniyle Şehysafi, Aslançayır ve Sivrikese mahallelerinde bazı ev, bahçe ve ahırları su bastı, bir bahçe duvarı yıkıldı, ilçe merkezinde trafikte aksama yaşandı.

Sivrikese Mahallesi'ndeki Sivrikese Çayı çevresinde bulunan menfezlerin taş ve toprak nedeniyle tıkanması sonucu Sivrikese Camii'nin duvarı çöktü, cami yanındaki mezarlar su altında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Nayman ve Özdemir, zarar gören bölgede incelemede bulundu.