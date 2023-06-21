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Türkiye
AA 21.06.2023 06:32

Denizli'de tır yolcu otobüsüyle çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Denizli'nin Çardak ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Denizli'de tır yolcu otobüsüyle çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar-Denizli yönünde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Düzce Güven firmasına ait yolcu otobüsü ile ters yönden gelen Beytullah Kanıcı idaresindeki tır, Çardak girişinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yolcu otobüsündeki Sevgi Aktaş ile tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otobüsteki 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, tır şoförünün yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerlediği ileri sürüldü.

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