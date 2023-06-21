Ordu’da sağanak: Dereler taştı, bazı evleri su bastı

Sağanak nedeniyle Altınordu ve Perşembe ilçelerinde bazı noktalarda hasar oluştu, tarım arazilerinde su birikintileri meydana geldi ve dere taşkınları yaşandı.

Bazı mahallelerin ara bağlantı yollarında da su birikintileri nedeniyle ulaşım kapandı.

"Zemin kattaki 7 dairemizi su bastı"

Perşembe ilçesinde bulunan bir sitenin zemin katındaki 7 daireyi su bastı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri ile itfaiye ekipleri vidanjörler ile suların tahliyesini sağladı.

Site görevlisi Telat Hava, ekiplerin vidanjör ile suları tahliye ettiklerini belirtti. Sitedeki tüm zemin katlarda su baskının yaşandığını söyleyen Hava, "7 tane zemin katta dairemiz var, hepsinde su baskını yaşandı" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"Su yüksekliği yarım metreye ulaştı"

Perşembe Efirli Mahalle Muhtarı Erol Kütük ise gerekli ilgililer ile görüştüklerini ve ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Kütük, "Şu anda suların tahliyesi yapılıyor. Ekiplerimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Büyük bir afat, bir anda geldi. İnsanlar mağdur oldu ve eşyaları tamamıyla hasar gördü. Su yüksekliği yarım metreye ulaştı. Aileyi komşular misafir ettiler" diye konuştu.