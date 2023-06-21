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Türkiye
AA 21.06.2023 06:39

Manisa'da "sandalye" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kafeteryada sandalye tartışması yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'da "sandalye" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu Üzerinde bulunan bir kafeteryada sandalye tartışması yüzünden başlayan kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs ya da şahıslar Şehit Bekçi Hasan Çırak Sokak’ta T.A. ve M.V.'yi tabanca ile bacaklarından vurarak yaraladı.

Arkadaşları tarafından bölgede bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonuna taşınan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri şüpheli yada şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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