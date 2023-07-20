Samsun'da otomobille çarpışan servis minibüsü devrildi: 19 yaralı

Sürücüsü öğrenilemeyen servis aracı, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde aynı yönde seyreden Büşra A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, sürüklenerek yol kenarında park halindeki minibüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile serviste bulunan Samet Ş, Volkan A, Onur Ö, Yasin E, Fatih A, Ayla S, Hande D, Elif D, Hakan B, Olcay S, Sefa B, Yaşar Can T, Sefa A, Mahmut A, Hacahmet C, Emine D, Murat Ö. ve Mehmet Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatih A, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.