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Türkiye
AA 20.07.2023 12:17

Bilecik'te ahşap evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te ahşap evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Samrı köyünde yaşayan 85 yaşındaki Ahmet Sukavıştığı'ya ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangını fark eden Köy Muhtarı Ergin Karagöz, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

Bilecik'te ahşap evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Muhtar Karagöz, eve girerek Ahmet Sukavıştığı'yı dışarı çıkardı. İçerde kalan ev sahibinin eşi 85 yaşındaki Ayşe Sukavıştığı yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Kaymakam Elif Nur Saçal, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Ayşe Sukavıştığı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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