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Türkiye
AA 20.07.2023 11:39

Geçen yıl çıkan orman yangınlarının 830'unun sebebi ihmal ve kazalar

Türkiye'de geçen yıl çıkan 2 bin 160 orman yangınından 830'unun ihmal ve kazalardan meydana geldiği belirlendi. Alevlerin en çok görüldüğü Muğla'da 234 yangın çıkarken 5 bin 523 hektarlık alan zarar gördü.

Geçen yıl çıkan orman yangınlarının 830'unun sebebi ihmal ve kazalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl ülke genelinde 2 bin 160 orman yangını kayıtlara geçti. Söz konusu yangınlarda 12 bin 799 hektar alan zarar gördü.

Yangınlarda kasıt, ihmal-kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen nedenler öne çıktı. Bu kapsamda, geçen yıl meydana gelen yangınlardan 886'sının sebebi belirlenemedi. Bu yangınlarda 2 bin 132 hektar alan etkilendi.

İhmal ve kaza nedeniyle 830 yangının çıktığı anlaşıldı. Söz konusu yangınlarda 5 bin 428 hektar alan zarar gördü. Bu kapsamda, 98 yangının enerji şebekesi ve hatlarındaki sorunlar, 72'sinin anız yakma, 47'sinin çoban ateşi ve 42'sinin sigara nedeniyle çıktığı belirlendi.

Kasıtlı olarak 86 yangın çıkarıldığı kayıtlara geçti. Bu yangınlarda 4 bin 722 hektar alan zarar gördü.

Doğal nedenlerle 358 yangın çıkarken bu yangınlarda 517 hektarlık orman alanı etkilendi.

Yangın Nedeni Yangın Sayısı
Sebebi Bilinmeyen 886
İhmal ve Kaza 830
Enerji Şebekesi 98
Anız Yakma 72
Çoban Ateşi 47
Sigara 42
Kasıtlı 86
Doğal 358

En çok Muğla'daki ormanlar zarar gördü

Geçen yıl en çok orman yangını görülen il Muğla oldu. Bu ilde 234 yangın çıkarken 5 bin 523 hektar alan zarar gördü. Muğla'yı, 189 orman yangını ile Antalya, 169 ile İzmir, 128 ile Manisa ve 118 ile Çanakkale takip etti.

Söz konusu dönemde Yalova, Kırşehir, Ağrı, Iğdır, Malatya ve Muş'ta ise orman yangının çıkmadığı kaydedildi.

Geçen yıl en çok orman yangını çıkan iller ve zarar gören alanlar şöyle:

İller Adet Hektar
Muğla 234 5523
Antalya 189 194
İzmir 169 721
Manisa 128 580
Çanakkale 118 600
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