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Türkiye
AA 20.07.2023 11:33

Evlat nöbeti 40 dereceyi aşan sıcaklıkta devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlatları için bekleyişlerini sürdürüyor.

Evlat nöbeti 40 dereceyi aşan sıcaklıkta devam ediyor
[Fotograf: AA]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 1417'nci güne ulaştı.

Evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan ve sayıları günden güne artarak 364'e ulaşan aileler yaz kış, kar yağmur, bayram salgın, deprem demeden büyük bir kararlılıkla nöbete devam ediyor.

Anne ve babalar ilerleyen yaşlarına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcaklıkta evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

"Oğlumun peşini bırakmıyorum"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşma ümidiyle her sabah HDP il binası önüne gelerek oturma eylemi yaptığını söyledi.

Diyabet, tansiyon ve astım gibi kronik rahatsızlıkları bulunduğunu ifade eden Uslu, "Mahmut için bu sıcağa rağmen buradayım. Burnumdan her gün kan geliyor ama yine de oğlumun peşini bırakmıyorum, her gün bu çadırın yolunu tutuyorum. Bazen şemsiye ile geliyorum." dedi.

"Bu sıcakta oğlumu bekliyorum"

Oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eylem yapan anne Rahime Taşçı da evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

"Diyarbakır'ın sıcağı çok fazla. Akciğer, kolesterol ve tansiyon rahatsızlığım var. Bu sıcakta oğlumu bekliyorum." diyen Taşçı evladı için evlat nöbetini sıcak havaya rağmen sürdürdüğünü belirtti.

Anne Kudret Çokurlu ise 15 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Mehmet için oturma eylemi yaptıklarını söyledi.

Çokurlu, hem kendisinin hem de eşinin tansiyon hastası olduğunu, sağlık sorunlarına rağmen evlatlarına kavuşmak için sıcak havada da nöbeti sürdürdüklerini anlattı.

"Evladımız terör örgütünün elinde olduğu sürece nöbeti sürdüreceğiz"

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek oturma eylemi yapan Nurettin Ödümlü, kentte hava sıcaklığının arttığını dile getirerek kışın kar yağmur, yazın da sıcak demeden evlatlarını beklediklerini söyledi.

Ödümlü, "Oğlum, artık dayanacak gücümüz kalmadı, evine dön." ifadesini kullandı.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da evlat nöbetini sıcak havaya rağmen bırakmadıklarını, çocuklarına kavuşana kadar burada bekleyeceklerini dile getirdi.

Aydın, "Evladımız terör örgütünün elinde olduğu sürece nöbetimizi sürdüreceğiz. Oğlum beni görüyor, duyuyorsa gelip güvenlik güçlerine teslim olsun." dedi.

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Diyarbakır Evlat Nöbeti
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