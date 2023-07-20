Bilecik'te trafik kazası: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Bozüyük-Bilecik kara yolunda seyreden Necati T. yönetimindeki otomobil, Çarşı Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan fırlayan 5 yaşındaki Bedri T. kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Sağlık durumları iyi olan diğer yaralılar ise Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçta bulunan ailenin bu hafta sonu düğünlerinin olacağı, alışveriş ve davetiye dağıttıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.