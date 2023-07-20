Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.07.2023 11:21

Bilecik'te trafik kazası: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, düğün alışverişi sonrası otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Bozüyük-Bilecik kara yolunda seyreden Necati T. yönetimindeki otomobil, Çarşı Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te trafik kazası: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Araçtan fırlayan 5 yaşındaki Bedri T. kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Sağlık durumları iyi olan diğer yaralılar ise Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçta bulunan ailenin bu hafta sonu düğünlerinin olacağı, alışveriş ve davetiye dağıttıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

ETİKETLER
Bilecik Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bilecik'te ahşap evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:06
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:01
İstanbul'da 'düşük ayarlı' altın operasyonu: 2 gözaltı
12:48
Ercan Havalimanı adını Kıbrıs Barış Harekatı’nın ilk şehidinden alıyor
12:43
Google, haber yazabilecek yapay zeka teknolojisini test ediyor
12:40
ABD'de bir anne, kiralık katil tutarak 3 yaşındaki oğlunu öldürmeye çalışmaktan gözaltına alındı
12:46
Körfez turunda 3 ülkeyle işbirlikleri güçlendirildi
Mevsimlik tarım işçilerinin kayısı mesaisi başladı
Mevsimlik tarım işçilerinin kayısı mesaisi başladı
FOTO FOKUS
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü paylaşımı
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ