Açık 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.03.2024 11:29

Samsun'da kumar operasyonu: 12 gözaltı

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçesinde 12 kişi kumar oynarken yakalandı.

Samsun'da kumar operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik şok operasyon kapsamında Güzelyalı Mahallesi 3006 Sokak'ta kumar oynayan 6 kişiyi yakaladı.

Kumar oynayan 6 kişiye idari para cezası verildi. İş yeri sorumlusu H.Y. hakkında kumar oynatmaya yer sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde ise bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye idari para cezası verilirken iş yeri sorumlusu S. Ç. hakkında kumar oynatmaya yer sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

ETİKETLER
Samsun Kumar
Sıradaki Haber
Adana'da operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 80 silah ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
12:33
Avustralya'dan sosyal medya platformlarına "aşırılık yanlısı" içerik raporu talebi
12:25
75 milyon TL değerinde 405 hayvan tahniti ele geçirildi
12:20
Kedi Eros için istinafa başvuru
12:28
Negatif faizin son kalesi de yıkıldı
12:10
KOSGEB geçen yıl 107 bine yakın işletmeye destek verdi
ABD'de düzensiz göçmenler kullanılmış eşya satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor
ABD'de düzensiz göçmenler kullanılmış eşya satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ