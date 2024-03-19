Samsun'da kumar operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik şok operasyon kapsamında Güzelyalı Mahallesi 3006 Sokak'ta kumar oynayan 6 kişiyi yakaladı.
Kumar oynayan 6 kişiye idari para cezası verildi. İş yeri sorumlusu H.Y. hakkında kumar oynatmaya yer sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.
İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde ise bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye idari para cezası verilirken iş yeri sorumlusu S. Ç. hakkında kumar oynatmaya yer sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.