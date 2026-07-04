Samsun'da denize giriş yasağı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerimizde halihazırda dalga yüksekliği 1,5 metreye yakın ve rüzgar hızı 15-20 deniz mili olduğundan muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bu ilçelerimizde bu saat itibarıyla denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.