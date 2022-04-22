Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da bir cip beton köprü taşıyan tırın altından geçti
Samsun'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cipin beton köprü parçası taşıyan tırın altından geçmesi dikkat çekti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde şubat ve mart ayındaki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde yayımladı.
Görüntülerde kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar da yer alıyor.
Samsun'un Atakum ilçesinde cipin, yolun karşısına geçmeye çalışan beton köprü parçası taşıyan tırın altından geçmesi de kameraya yansıdı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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