Türkiye

Samsun'da avcılar tarafından vurulan saha bekçisi öldü

06 Aralık 2019 Cuma 01:36 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 01:39

Samsun'un Terme ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli bir saha bekçisi, sahil kenarındaki avcı grubu durdurmak için ikazda bulunduğu sırada avcılardan birinin açtığı ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: AA]