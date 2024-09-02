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Türkiye
AA 02.09.2024 09:12

Samsun'da alkollü sürücü 5 araca zarar verdi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir oto galerinin önünde park halinde bulunan 5 araca ve elektrik trafosuna çarparak duran otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Samsun'da alkollü sürücü 5 araca zarar verdi

Samsun-Sinop kara yolu Kavak Pınar Mahallesi mevkiinde Cengizhan K'nin kullandığı otomobil, önce T.Y'ye ait oto galerinin önündeki 5 araca, ardından yol kenarındaki elektrik trafosuna çarpıp orta refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da alkollü sürücü 5 araca zarar verdi

Sağlık ekiplerinin kontrollerini kabul etmeyen sürücünün yapılan alkol kontrolünde 1.86 promil alkollü olduğu, kullandığı aracın ise kiralık olduğu tespit edildi.

Samsun'da alkollü sürücü 5 araca zarar verdi

Öte yandan, yola savrulan araç parçaları temizlik görevlileri tarafından temizlenirken, YEDAŞ ekipleri ise elektrik akımını kesti.

Ehliyetine el konulan sürücü emniyete götürüldü, araç ise yediemin otoparkına çekildi.

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