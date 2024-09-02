Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi arızalandı

Lübnan'dan Gürcistan'a seyir halinde olan Panama bayraklı 81 metre boyundaki "FG SEFA" adlı kuru yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Karanlık Liman Demir Sahası'nın kuzeyinde makine arızası meydana geldi.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "TÜRKELİ" römorkörü ve kılavuz kaptan sevk edildi.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "TÜRKELİ" römorkörü refakatinde götürüldüğü Karanlık Liman Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.