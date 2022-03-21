Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 7 ilçede eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Samsun'un Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime 22 Mart Salı günü ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Yakakent'te 22 Mart Salı bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Tatil edilen okullarda eğitimin uzaktan yapılacağı belirtildi.
Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine "http://samsun.meb.gov.tr'' linkinden ulaşılabilecek.
Etiketler: Samsun Kar Yağışı Hava Durumu
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