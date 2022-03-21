Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bir kadın bıçaklanarak yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstasyon Mahallesi 1476 Sokak'ta A.A, bir erkekle yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından motosikletle uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Y.A'yı gözaltına aldı.
Etiketler: Kocaeli
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