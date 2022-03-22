Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 101 köy yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 169 köy yolundan 101'inde yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.
Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi, 169 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 101 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Aynı zamanda 112 Acil Servis görevlileriyle koordineli şekilde çalışan ekipler, hasta bulunan köylerin yollarını hızlıca açıyor.
Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bulunan 68 köy yollunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun şekilde çalışıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kars Hava Durumu Meteoroloji
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