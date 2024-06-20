Samsun'da 5 katlı apartmanda yangın paniği

İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi üzerinde 5 katlı bir aile apartmanının çatısında çıktı.

Gece saat 22.50'da çıkan yangını fark eden apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bu sırada apartmanda bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden dışarıya çıktılar.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik şeridi ile önlem alırken, çok sayıda itfaiye ekibi ise hemen yangına müdahale etti. 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, kıvılcımların sıçradığı ve yanma tehlikesi bulunan apartmanın altındaki iki araç da son anda yanmaktan kurtarıldı.

Sağlık ekipleri de evleri yanan ve sinir krizi geçiren hane halkına olay yerinde müdahalede bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Caddenin elektrikleri kesildi

Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlanırken, yangının elektrik tellerine yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı caddenin elektrikleri kesildi.

Öte yandan henüz çıkış nedeni belli olmayan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.