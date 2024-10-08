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Türkiye
AA 08.10.2024 21:45

Samsun'da 3 bin litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 bin litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 3 bin litre etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 tır dolusu etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi.

Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tırlarda yaptıkları aramada, 3 bin litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.R.Ö., E.E. ve Ş.B. işlemleri için emniyete götürüldü.

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Samsun Sahte Alkol Kaçak İçki Kaçakçılık
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