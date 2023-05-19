Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi önünde başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"ne vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.

1919 metrelik Türk bayrağını 19 Mayıs Polis Okulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı personeli taşıdı.

Yürüyüşe çevrede bulunanlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak destek verdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatışının 104. yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşku, heyecanla kutladıklarını söyledi.

Yürüyüşe, Dağlı'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ile vatandaşlar katıldı.