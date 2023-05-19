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Türkiye
İHA 19.05.2023 21:07

Zülfiye nine Togg'a binince gözyaşlarını tutamadı

75 yaşındaki Zülfiye Ceylan, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’u incelerken gözyaşlarını tutamadı. Ceylan, "Böyle bir araba kimin aklına gelirdi. Tayyip oğlum biz senin sayende neler yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında Kumluca'ya yaptığı ziyarette evine konuk olduğu 73 yaşındaki Zülfiye Ceylan da yerli otomobili inceledi.

Togg'u görünce duygulu anlar yaşayan Ceylan aracın üretilmesinde emeği geçenlere dua etti.

Zülfiye nine Togg'a binince gözyaşlarını tutamadı

“Oğlum benim ömrüm de senin olsun”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sevgiyle bir anda Türkiye’nin gündemine gelen Zülfiye Ceylan, ilçede sergilenen ilk yerli ve milli otomobil TOGG’u görmeye gitti. Ceylan, koltuğuna oturduğu TOGG'u incelerken gözyaşlarını tutamadı.

"Çok duygulandım, arabalar çıkardı, uçaklar çıkardı. Bugünleri de gördüm, çok mutluyum. Biz Cumhurbaşkanımız sayesinde bu günlere geldik. İlçemize böyle bir araba geleceği kimin aklına gelirdi. Tayyip oğlum biz senin sayende neler yaşıyoruz. Oğlum benim ömrüm de senin olsun."

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Recep Tayyip Erdoğan TOGG
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