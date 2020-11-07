Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, gereksiz ve asılsız ihbarlarda bulunanlar, tek tek tespit edilerek, para cezası uygulanıyor.

Yılda ortalama 1 milyonu aşkın çağrı gelen merkezde çalışan operatörler ile vatandaşlar arasında ilginç diyalogların da yaşandığı aramalarda sağlık hizmeti için zamanla yarışan sağlık görevlileri zor anlar yaşıyor.

Çağrı merkezini arayanlar, 'Kedi tavana çıktı. Polis gönderin aşağıya indirsin', 'Evladım evde yok, telefon numarasını versem konumundan bulabilir misiniz?' şeklinde gereksiz ve asılsız çağrılarda bulunuyor.

Yapılan incelemelerde, kentte son 4 ay içinde gereksiz yere 112'yi aradığı tespit edilen 11 kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası uygulandı.

Ceza uygulananlar arasında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 1347, 1327, 754 ve 678 defa arayanların yer alması dikkat çekti.

“1 milyon 680 bin çağrıdan 380 bini asılsız”

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, asılsız ve gereksiz çağrıların 112 Acil Çağrı Merkezi müdürlüklerinin kabusu haline dönüştüğünü söyleyerek, "Samsun'da 24 Ocak 2019 ve 23 Ekim 2020 tarihleri arasında çağrı merkezimize 1 milyon 680 bin çağrı gelmiş. Bunun sadece 380 bini asıl çağrı. Yani vakaya dönüşmüş vatandaşlarımızın hayatlarını olumsuz etkileyen durumlar. Bunun dışında olanların tamamı gereksiz ve asılsız çağrılar" dedi.

Demir, Eylül ayında 11 kişiye toplam 4 bin 129 liralık bir para cezası uygulaması yapıldığına dikkat çekerek, “Ekim ayında ise yine 100'ün üzerinde bizi gereksiz ve asılsız şekilde arayan 16 kişiyi tespit ettik. Bilişim Teknolojileri Bölge Müdürlüğü'ne yazımızı yazdık, oradan gelecek cevaba göre de gerekli işlemi yapacağız" diye konuştu.