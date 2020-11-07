Foça Belediyesine ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Fazla bir ormanlık alan bulunmuyor. Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor" dedi.