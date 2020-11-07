Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de bir evde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi.
Konak ilçesinde, Esen Güzelcik'in ikamet ettiği 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Güzelcik'i de kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güzelcik'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede hasar meydana geldi.
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