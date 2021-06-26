Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 19:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saman yüklü traktör alev alev yandı
Bursa-Çanakkale karayolunda saman yüklü traktör alev aldı. Hareket halindeki traktörden atlayan sürücü yaralandı.
Canbalı Köprüsü üzerinde seyreden saman yüklü traktörün römorkunda yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü can havliyle seyir halindeki traktörden atladı. Bir süre kontrolsüz kalan traktör bariyerlere çarparak durdu.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kontrol altına alındı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Yangın
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