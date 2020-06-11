Halkın güven ve huzuru için gece gündüz demeden fedakarca çalışan polisler, bekçilerin de sürece dahil olmasıyla uyumlu bir çalışma örneği sergiliyor.

Covid-19 sürecinde de aktif olan Türk Polis Teşkilatının Antalya'da bekçilerle bu süreçte yaptığı çalışmalar, video ve fotoğraflara yansıdı.

[Fotoğraf: AA]

Salgının yayılmasını önlemek ve insanları bilinçlendirmek için görevlerini titizlikle uyguladıkları görülen ekipler, Antalya Valiliği bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"yla da halktan gelen taleplere koştu.

"Vefa Sosyal Destek Grubu"nda görev alan bir emniyet amiri, 10 komiser yardımcısı, 60 polis memuru ve 120 bekçi, "hayatları riske girmesin" diye dışarı çıkmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların isteklerini yerine getirmek için ellerinden geleni yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Grupta görevli ekipler, dışarı çıkmaları kısıtlı kişilerden gelen maaş çekme, gıda yardımı, ilaç taleplerini de karşılayıp, yalnız yaşayan yaşlıların alışverişlerini yaptı.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda kontrollerini sıkı sürdüren ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere idari para cezası uygulayarak salgının olası yayılma ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştı.