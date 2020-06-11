Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB), yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri Başkentin tarihine ışık tutan Ankara Kalesi'ndeki İçhisar mevkiinde 91 binanın turizme kazandırılması için hazırladığı "İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi" için restorasyon çalışmalarına başladı.

Restorasyon çalışmalarına öncelikle Ankara Kalesi 1. etapta, ihalesi tamamlanan ve yer tesliminin yapıldığı boş ve yıkılma tehlikesi olan binaların yer aldığı İstek Sokak'tan başlandı. Tadilatlar kapsamında, büyük bir bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapılar güçlendirilirken, evlerinde oturmayı sürdüren vatandaşların mağdur olmaması ve zarar görmemesi için de çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Koruma Bölge Kurulunca onaylanan proje ile sokak zemin düzenlemeleri altyapı çalışmalarıyla birlikte restore edilecek.

Binaların kapı, pencere ve çatılarının ahşap malzemeleri yenilecek, bina dış yüzeylerine ise sıva ile boyama işlemi uygulanacak. Ankara Kalesi'ndeki çalışmalarla Başkent turizminin de canlandırılması hedefleniyor.

2 bin yıllık geçmişe sahip olan kalede sağlıklaştırma çalışmaları ile toplamda 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parsel üzerindeki 91 bina tarihi dokuya uygun olarak restore edilerek, İstek, Kurt, Alakuş, Alitaşı, İçhisar, Irmak ve Başkale sokaklarındaki çalışmalar tamamlandığında kent tarihi de gün yüzüne çıkacak.

Öte yandan, normalleşme süreciyle birlikte kontrollü olarak ziyaretçilere açılan Ankara Kalesi, rengarenk çiçeklerle misafirlerini karşılıyor. ANFA Genel Müdürlüğü kale içerisinde yaz mevsimine uygun peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken, denetim ve güvenliğin artırılması amacıyla Kent Estetiği Daire Başkanlığı da At Pazarı Sokağı'nda yeni zabıta noktasının inşaatına başladı.