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Türkiye
TRT Haber 01.08.2025 21:03

Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı güncel tağşiş listesinde, bir firmanın ürettiği salamda domuz eti tespit edildi.

Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 83'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 740'a ulaştı.

Listede yer alan, et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği salamda domuz eti tespit edildi.

Bazı ürünlerde ise tek tırnaklı eti, kanatlı eti, sakatat, bitkisel yağ, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, ve ilaç etken maddeleri bulunduğu belirlendi.

Bakanlığın paylaştığı listelere "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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