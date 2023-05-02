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Türkiye
İHA 02.05.2023 10:04

Saksı çiçeklerinin arasından yılan çıktı

Yalova'dan getirdiği saksı çiçeklerinin arasından yılan çıkan Kütahyalı esnaf Ömer Çifti, "Yalova'dan Kütahya'ya yılanla beraber gelmişiz, Allah beni korumuş" dedi.

Saksı çiçeklerinin arasından yılan çıktı
[Fotograf: İHA]

Yalova'dan hususi arabasıyla aldığı saksı çiçeklerini Atatürk Bulvarı'nda bulunan çiçek dükkanında getiren Ömer Çifti, çiçekleri aracından boşalttığı sırada yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı aracının içinde fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yılan araçtan çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Yalova'dan Kütahya'ya yılanla beraber gelmişiz

Konuyla ilgili konuşan Ömer Çiftçi, "Yılanı saksı çiçeklerini kasalardan indirirken fark ettim. Durumu itfaiyeye bildirdim. Yalova'dan Kütahya'ya yılanla beraber gelmişiz, Allah beni korumuş" dedi. 

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