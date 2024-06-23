Açık 33.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.06.2024 15:53

Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde 45 bini aşkın ziyaretçiyi konuk etti.

Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu
[Fotograf: AA]

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yaptığı açıklamada, Saklıkent Kanyonu'nun, bayram tatili süresince en çok tercih edilen gezi rotalarından olduğunu belirtti.

Kanyonu bayram tatili boyunca 45 bin 535 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Akdenizli, şunları kaydetti:

"Saklıkent Kanyonu'nun doğal güzellikleri ve etkileyici manzarası ülkemizde olduğu kadar yurt dışından gelen turistler arasında da çok popüler. Biz de bayram boyunca yoğun bir çalışma temposundaydık, gelen ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlayarak misafirperverliğimizi gösterdik. Saklıkent'in, bölgemizin turizm potansiyeline katkı sağlamasından memnuniyet duyuyoruz."

Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu

Saklıkent Kanyonu

Kayadibi Mahallesi'nde bulunan kanyon, belediye tarafından işletiliyor. Yaklaşık 200 metrelik köprüyle Saklıkent Kanyonu'nun girişine ulaşan ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren 5 derecelik akarsuyun atmosferinde bunaltıcı yaz sıcağının etkisini hissetmiyor.

Akıntılı suyu halat yardımıyla geçen turistler, dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşıyor.

Yoğun yaz günlerinde günlük 6 bin kişiye kadar ziyaretçiyi ağırlayan kanyon, tatilcilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

ETİKETLER
Muğla Turizm
Sıradaki Haber
Şehit Mehmet Ali Horoz'un su kuyusu vasiyeti yerine getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
İsrail hapishanesindeki Filistinliler avukatlarıyla görüşmemeleri için işkenceyle tehdit ediliyor
17:13
Isparta'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
16:58
Edirne'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
16:20
Hizbullah, İsrail'e ait bir askeri mevziyi hedef aldığını duyurdu
16:15
Ankara'da yangın: 100 dönüm arpa ve buğday yandı
15:57
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentine düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü
Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı
Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı
FOTO FOKUS
Şehidin su kuyusu vasiyeti yerine getirildi
Şehidin su kuyusu vasiyeti yerine getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ