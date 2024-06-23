İstanbullular tatilin son gününün tadını çıkardı

Piknik yapmak için Belgrad Ormanı'na gelen aileleler, kontrollü alanlarda mangal yakarken çocuklar oyun oynadı.

Bazı vatandaşlar, orman içindeki hamaklarda sallanırken bazıları ise yeşillik alanda yürüdü.

Kahvaltı yapmak için ormanı tercih eden Abdullah Geçkin, "Serinlikte oturuyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Bayram tatili boyunca ilk kez pikniğe çıkabildik. Ağaç altında dinlenip, vakit geçiriyoruz." dedi.

Torunlarıyla ormana gelen Mevlüt Çetinkaya, komşuları, akrabaları ve ailesiyle iyi bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Çetinkaya,"Bazen burası çok kalabalık oluyor yer bulamıyoruz. Orman da temizdi. Bizim de temiz tutmamız lazım." diye konuştu.

Kalabalık grup halinde pikniğe gelen Yasemin Eligöz ise Avşa Adası’ndan döndüklerini, piknik yapıp tatili İstanbul'da bitireceklerini söyledi.

Nefise Yiğit ise ormana gelmek için Avcılar'dan sabah yola çıktıklarını ifade ederek, "Çanakkale'deydim, şimdi bir de buraya geldim. Bugün Tokat kebabı ve tavuk yapacağız. Sultan kebabımız var. Akşama kadar buradayız. Hava nemli, sıcak, ormanda vakit çok güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.

Son günün tadını sahilde çıkardılar

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda da bayram boyunca gözlenen yoğunluk bugün de sürdü.

Deniz dalgalı olmasına rağmen bazı vatandaşlar yüzmekten vazgeçmezken bazıları da sadece güneşlenmeyi tercih etti.

Plajda görevli cankurtaranlar düdük çalıp denizde yüzerken, kurallara uymayanları sık sık uyardı.

Ailesiyle plaja gelen Meryem Torun, bayram boyunca yakınlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Torun, deniz suyunun soğuk olduğunu ifade ederek, "Çocuklar eğleniyor, onlar için geldik. Mangalımızı yakacağız. Bayramda hep İstanbul’daydık, eşim çalıştığı için ilk kez böyle bir etkinlik yaptık. Etraf çok kalabalık ve pis. Oturacağımız yeri eldiven takıp temizledik." dedi.

Kısırkaya Plajı'nı ücretsiz olduğu için tercih ettiğini belirten Ersan Bayram, "Bu ikinci gelişimiz. Tatile gidemediğimiz için buraya geliyoruz. Yarın çalışmaya başlayacağız, son günün tadını çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tatilde millet bahçeleri doldu taştı

Kent sakinleri, tatil boyunca sıklıkla tercih ettikleri millet bahçelerinde son gün mangal yapıp keyifli vakitler geçirdi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde piknik yapmaya gelenler de doğal gazlı ızgarada yiyeceklerini pişirirken çocuklar hamakta sallanıp, top oynadı.

Bazı vatandaşlar da ağaçların arasına astıkları iplerle voleybol oynayıp, vakit geçirdi.

Ailesiyle pikniğe gelen Sami Karafakıoğlu, kentte güzel bir bayram geçirip dinlendiklerini kaydetti.

Karafakıoğlu, son gün ailece piknik yaptıklarını aktararak, "Bayramda İstanbul’daydık, kurbanımızı burada kestik. Çocuklar parkta eğlenirken biz de burada tavla falan oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sait Yıldırım ise insanların böyle alanlarda mutlu olduğunu söyledi.

Çok sıcak bir havada piknik yapmak istemediklerini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Memleketine gidenler gitti ama biz burayı tercih ettik. Memleket havası yaz ortalarında falan oluyor. İstanbul’da bu tarz gezebilecek ve piknik yapılacak yerlerin sayısı arttığı için çok da artık dışarıya meyilli olunmuyor. Bu tarz alanların çoğalması da hepimizin isteğiydi. Güzel bir an yaşıyoruz. Aile üyeleri voleybol oynuyor, biz seyrediyoruz, sizler gibi kendi aramızda çekim yapıyoruz."

Arkadaş grubuyla mangal yapmaya gelen Aziz Göçer ise keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

Arkadaşı Serhat Özbek ise millet bahçesinde oyun sahalarının bulunması nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.

Caddebostan'da denize girdiler

Kentin sahil kesimleri de park ve millet bahçeleri gibi vatandaşlarca tercih edilen mekanlar arasında yer aldı.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, Caddebostan Sahili'nde yüzdü.

Sandalye ve masalarıyla buraya gelen İstanbullular piknik yapıp, gölgede zaman geçirdi.