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Türkiye
DHA 23.06.2024 14:40

Tekirdağ'dan İstanbul'a uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatilini Trakya ve Çanakkale'nin turistik bölgelerinde geçiren tatilciler, son günde Tekirdağ'dan İstanbul'a dönüşte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tekirdağ'dan İstanbul'a uzun araç kuyrukları oluştu

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçirenler, tatilin son gününde trafikte yoğunluğa neden oldu.

Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu artmaya başladı.

Tekirdağ'dan İstanbul'a uzun araç kuyrukları oluştu

Araç kuyrukları 3 kilometreyi buldu

Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreyi buldu.

Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Jandarma ekipleri, trafik akışın havadan dronla takip etti.

İlerleyen saatlerde yoğunluğun daha da artmasının beklendiğini söyleyen yetkililer, Çanakkale yönünden gelip İstanbul'a gidecek sürücülerin, Tekirdağ kent merkezinin yanı sıra Çorlu ilçesi üzerinden yoğunluk bulunmayan TEM Otoyolu'nu da kullanabileceklerini kaydetti.

ETİKETLER
Tekirdağ Çanakkale Kurban Bayramı Trafik İstanbul
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