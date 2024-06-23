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Türkiye
AA 23.06.2024 15:46

Klasik otomobil tutkunları Afyonkarahisar'da buluştu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaklaşık 500 aracın yer aldığı Klasik Otomobil Festivali düzenlendi.

Klasik otomobil tutkunları Afyonkarahisar'da buluştu
[Fotograf: AA]

Dinar Belediyesi ile Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü ve Türkiye Klasik Otomobil Sevenler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen, yaklaşık 500 aracın yer aldığı festivalin açılışında belediye bandosu vatandaşlara konser verdi.

Kaymakam Kemal Duru, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Başkanı Murat Karakaya ve davetlilerin katılımıyla açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Duru, açılışta, farklı ve güzel bir etkinlik olduğunu belirterek festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Klasik otomobil tutkunları Afyonkarahisar'da buluştu

Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ise Menderes Nehri'nin doğduğu ve ilk müzik yarışmasının yapıldığı ilçede ilk defa klasik araba festivalinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Başkanı Murat Karakaya da "Belediye işbirliği ile yaptığımız festivale yoğun bir katılım olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Diğer festivalimizi ise ekim ayında Kahramanmaraş'ta yapacağız." dedi.

Etkinlikte Marsyas Halk Oyunları Kulübü de gösteri sundu.

Festivale aracıyla katılan Özkan Olguner, klasik araçlara gönül verdiği için mesafe farketmeden çağrıldığı her festivale geleceğini söyledi.

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