Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da yoğun kar: Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya’nın Hendek ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerdeki bazı yollar kapatıldı, elektrik kesintileri yaşandı.
Hendek ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Dikmen, Çiğdem, Turnalık ve Keremali yaylalarının yolları tedbir amaçlı kapatıldı ve bölgedeki elektrikler kesildi.
Yetkililer, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.
Etiketler: Kar Yağışı Elektrik
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