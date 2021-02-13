Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeğeninin online dersinde bakanlığa bağlı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili ders işlediklerini öğrenince öğretmen ve öğrencilere sürpriz yaparak derse katıldı.

Bakan Varank, kendisini tanıttıktan sonra, yeni OSB'lerdeki emsal ile ilgili bilgi verdi.

Varank, "Yeni OSB'lerdeki emsal ile ilgili yeni bir karar aldık. 0,70 idi 1'e çıkardık onu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ilgili de yer prosedürü vardı. Bundan sonra eğer Çevre Şehircilik Bakanlığımız sanayi parseli diye lekelerse biz artık yer seçimi yapmayacağız. Oralarda bu işleri yapabileceğiz. Ufak bir katkım olsun diye sizin dersinize bağlandım." diye konuştu.