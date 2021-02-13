Erciş’te yangın: 2 itfaiye eri ve 8 vatandaş yaralandı
Van’ın Erciş ilçesinde Yukarı Çınarlı mahallesinde Mehmet Koçak’a ait olan 400 metre karelik market ve toptan gıda deposunda akşam saatlerinde yangın meydana geldi.
Depodaki yangın içeride kolonya ve yanıcı maddelerin olması nedeniyle kısa sürede büyüdü.
Erciş itfaiye amirliğine gelen ihbar üzerine 5 itfaiye aracı ve 25 itfaiye eri olay yerine sevk edildi.
2 itfaiye eri elektrik akımına kapıldı
İtfaiye erlerinin 8 saat süren mücadelesi sonucu yangın sabah üç sıralarında söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken zor anlar yaşadı.
Yangın söndürme çalışmalarında 2 itfaiye eri elektrik akımına kapıldı. İtfaiye erlerinin tedavisi olay yerine gelen ambulanslarla yapıldı.
8 vatandaş dumandan etkilendi
Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de yardım etti. Mahalle sakinlerinden 8 kişi dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenen 8 kişiden 4’ü olay yerinde tedavi edilirken diğer 4 kişi Şehit Rıdvan Çevik Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Hastalar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yangının nedeni incelemeler ve kamara kayıt cihazındaki görüntüler izlendiğinde belirlenecek.