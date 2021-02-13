Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 18 saatlik su kesintisi
[Fotoğraf: AA]
ASKİ, çalışma sebebiyle Çankaya ve Mamak'ın bazı mahallelerinde 18 saatlik su kesintisi olacağını açıkladı.
Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerine su sağlayan içme suyu şebeke hatlarında bağlantı çalışması yapılacak.
Kentin 2 ilçesinde başlayacak kesinti bu akşam saat 21.00'de başlayacak, yarın saat 15.00'de sona erecek.
ASKİ Genel Müdürlüğü kesintinin olacağı bölgeleri duyurdu:
"Çankaya'da Fakülteler, Cebeci, Öncebeci, Dilekler, Çamlıtepe, Topraklık, Aşağı Topraklık, 50. Yıl ve Ertuğrul Gazi, Mamak'ta Akdere, Abidinpaşa, Kazım Orbay, Kutlu, Balkiraz, Kartaltepe, Şafaktepe, Mehtap, Peyami Safa, Saimekadın, Demirlibahçe ve General Zeki Doğan mahalleleri."
Etiketler: Su Kesintisi Ankara
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