  • 10 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.975
    EURO 6.859
  • BIST 96489.46
    ALTIN 231.059
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sakarya Kaynarca’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 9 gram kenevir ele geçirildi, gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sakaryada uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sakarya Jandarma Komutanlığı, Jandarma Narkotik Timleri ve Kaynarca ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kenevir ektikleri iddiasıyla H.K., T.H. ile M.T.'nin Arifağa ve Birlik Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri kapsamında, 200 kök kenevirin sökülerek Karaağaç bölgesinde ormanlık alana kurumaya bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler bölgede yapılan aramada 11 kilo 9 gram kenevir buldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu, sakarya, kaynarca
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER