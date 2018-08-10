Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sakarya Jandarma Komutanlığı, Jandarma Narkotik Timleri ve Kaynarca ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kenevir ektikleri iddiasıyla H.K., T.H. ile M.T.'nin Arifağa ve Birlik Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri kapsamında, 200 kök kenevirin sökülerek Karaağaç bölgesinde ormanlık alana kurumaya bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler bölgede yapılan aramada 11 kilo 9 gram kenevir buldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA