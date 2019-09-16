Birol Karacan yönetimindeki traktör ve arkasında takılı römork, Pazarköy Mahallesi'nde devrildi.

Kazada römorkta bulunan Sudenaz, Ömer Yağız, Ayşe, Esra, Şengül, Sevda, Ahmet Yusuf Karacan ve Asiye Odabaş ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Traktörde bulunanların Keremali Yaylası'ndan döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA