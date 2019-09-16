Bugün hangi illerde yağış görülecek?16 Eylül 2019 Pazartesi 09:00 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:05
Yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte sıcaklıklarda düşüş hissedilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bölge bölge hava sıcaklıkları
Marmara
Parçalı ve az bulutlu doğusunun kıyıları yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) akşam saatlerine kadar İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 24°C
Parçalı bulutlu
Denizli 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir 30°C
Az bulutlu ve açık
Manisa 31°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 32°C
Az bulutlu
Hatay 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 25°C
Parçalı bulutlu
Eskişehir 25°C
Parçalı bulutlu
Konya 23°C
Parçalı bulutlu
Sivas 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 24°C
Parçalı bulutlu
Düzce 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Tokat 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 27°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 31°C
Parçalı bulutlu
Gaziantep 30°C
Parçalı bulutlu
Mardin 29°C
Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 34°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: TRT Haber