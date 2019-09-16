Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava sıcaklıkları

Marmara

Parçalı ve az bulutlu doğusunun kıyıları yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) akşam saatlerine kadar İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bursa 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 24°C

Parçalı bulutlu

Denizli 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 30°C

Az bulutlu ve açık

Manisa 31°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya 32°C

Az bulutlu

Hatay 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Isparta 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 25°C

Parçalı bulutlu

Eskişehir 25°C

Parçalı bulutlu

Konya 23°C

Parçalı bulutlu

Sivas 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 24°C

Parçalı bulutlu

Düzce 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Tokat 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van 27°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 31°C

Parçalı bulutlu

Gaziantep 30°C

Parçalı bulutlu

Mardin 29°C

Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa 34°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: TRT Haber