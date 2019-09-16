Türkiye
Otomatik silahla AVM kurşunlayan zanlılar gözaltına alındı16 Eylül 2019 Pazartesi 05:42 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 06:08
Gaziosmanpaşa'daki bir AVM'yi kurşunladıkları tespit edilen 3 zanlı, Güngören'deki bir iş yerinde gözaltına alındı.
Olay, Gaziosmanpaşa'daki bir alışveriş merkezinde meydana geldi.
Bir araç içindeki kimliği belirsiz 3 şüpheli, otomatik silahla buradaki bir iş yerini kurşunladı.
Şüpheliler geldikleri araçla kaçtı.
Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı Güngören'de park halinde buldu.
Buradaki bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA