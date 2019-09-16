Türkiye
Çatıda mangal yaparken evini yaktı16 Eylül 2019 Pazartesi 08:25 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:22
Denizli'de bir kişi, çatıda mangal yaparken evini yaktı. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, çatıda maddi hasar oluştu.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kişi evinin üst katında teneke içerisinde tavuk pişirirken yangın çıktı.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangını uzun uğraşlar neticesinde söndürdü.
Evin çatısında ise maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA