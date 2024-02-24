Sakarya'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden birisi salıverildi, diğer 11 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zanlılardan O.L. ve M.G, tefecilik yaptıkları iddiasıyla tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İki şüpheli de sulh ceza hakimliğince salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüphelinin adresine operasyon düzenlenmiş, adreslerde yapılan aramalarda bazı belgelere el konulan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.