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Türkiye
AA 24.02.2024 03:26

Sakarya'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sakarya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden birisi salıverildi, diğer 11 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zanlılardan O.L. ve M.G, tefecilik yaptıkları iddiasıyla tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İki şüpheli de sulh ceza hakimliğince salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüphelinin adresine operasyon düzenlenmiş, adreslerde yapılan aramalarda bazı belgelere el konulan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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