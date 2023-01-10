Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 06:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da süpürge imalathanesinde yangın
Sakarya Ticaret Borsası (STB) içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında imalathanede maddi hasar oluştu.
Yangın, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi üzerindeki Sakarya Ticaret Borsası içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı imalathanede yangın çıktı. Panik oluşturan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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