Mevlüt Uçar yönetimindeki kamyonet, Karasu istikametinde giderken Limandere Kavşağı'nda manevra yapan Yasemin Tekbıyık idaresindeki otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobil kaldırıma çarptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Tekbıyık'ın kızı Kardelen Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi, 4 yaralı ise Ferizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Tekbıyık'ın diğer kızı Melisa Şahin de kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tekbıyık ile otomobilde bulunan Barış Demirelli ve Nail Karpuz'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Karasu istikameti trafiğe bir süre kapatılırken cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri de incelemede bulundu.

Kaynak: AA