Yabancılara yönelik önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi.

TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülen teklif ile kamu düzenini bozan ve hakkında sınır dışı edilme kararı alınan yabancılar, valilik tarafından idari gözetime tabi tutulabilecek. Elektronik izleme ile takip edilebilecek. Kamu yararına bir hizmette çalıştırılabilecek.

Sınır dışı edilme kararı alınanlara, belirli bir adreste bulunma ve bildirimde bulunma gibi yeni yükümlülükler getirilecek.

Hakkında sınır dışı kararı olup, ülkesine gönüllü olarak dönmek isteyen düzensiz göçmenlere maddi destek sağlanabilecek. Sınır dışı kararına karşı itiraz süresi 15 günden 7 güne indirilecek. Türkiye'ye yasal giriş hükümlerini ihlal edenler değil, buna teşebbüs edenler de sınır dışı edilebilecek.

Ad ve soyadı değişikliği 3 yıl uzatılacak

İhracatçılara verilen yeşil pasaportların süresi 2 yıldan 4 yıla çıkacak. Mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi 3 yıl daha uzatılacak. Türk vatandaşlığından çıkan anne ve babanın çocukları, ebeveynin talebiyle vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında, soruşturma izni yetkisi valiye verilecek. Cumhurbaşkanının atadığı görevlilerle ilgili izin yetkisi ise Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.

Dernekler, "gazi" ve "şehit" unvanlarını, izin aldıkları takdirde isimlerinde kullanabilecek. Yeni düzenlemenin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber