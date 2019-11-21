Türkiye

Aydın'da kaçak kazı yapılan alanda lahit kapağı bulundu

21 Kasım 2019 Perşembe 21:41 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 21:44

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak yazı yapıldığı tespit edilen bir arazide, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir lahit kapağı bulundu.

[Fotoğraf: AA]