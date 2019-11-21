Türkiye
Konaklama vergisi 2020 sonuna kadar yüzde 1 alınacak21 Kasım 2019 Perşembe 22:03 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 22:07
Konaklama tesislerinin sunduğu hizmetlerde yüzde 2 olarak uygulanacak konaklama vergisi oranı, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olarak alınacak.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de değişiklik yapan teklife yeni madde eklendi.
Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinin sunduğu hizmetlere yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi oranı, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olarak alınacak.
Kaynak: AA