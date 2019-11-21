TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de değişiklik yapan teklife yeni madde eklendi.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinin sunduğu hizmetlere yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi oranı, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olarak alınacak.

Kaynak: AA